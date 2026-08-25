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«У меня нет номера Гвардиолы, но спокойно мог бы ему написать и спросить совета». Хавбек «Родины» Посо об экс-тренере «Ман Сити»

Полузащитник «Родины» Икер Посо рассказал о работе под руководством экс-тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

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