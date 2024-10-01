📹⚡️На "Уралвагонзавод" прибыл трофейный "Leopard-2A6". Речь идет о технически наиболее сохранившемся экземпляре.
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📹⚡️На "Уралвагонзавод" прибыл трофейный "Leopard-2A6". Речь идет о технически наиболее сохранившемся экземпляре.