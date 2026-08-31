aurumgamma.cloud GOLD GAMMA LEVELS: $4,500 Is the Key Pivot Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! zakariya_elalj The latest COMEX options positioning shows GC1! gold sitting just above the $4,500 major OI/GEX concentration, while spot is only 0.
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