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aurumgamma.cloud GOLD GAMMA LEVELS: $4,500 Is the Key Pivot

aurumgamma.cloud GOLD GAMMA LEVELS: $4,500 Is the Key Pivot

aurumgamma.cloud GOLD GAMMA LEVELS: $4,500 Is the Key Pivot Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! zakariya_elalj The latest COMEX options positioning shows GC1! gold sitting just above the $4,500 major OI/GEX concentration, while spot is only 0.

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