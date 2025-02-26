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Царьград

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Индонезия: Прабово Субианто назвал Путина лучшим другом на встрече с Шойгу

Индонезия: Прабово Субианто назвал Путина лучшим другом на встрече с Шойгу

Президент Индонезии Прабово Субианто принял Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Джакарте, заявив, что президент России Владимир Путин — его лучший друг.

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