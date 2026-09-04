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Дипмиссия России в США поздравила с 105-летием ветерана ВОВ Розенберга

Дипмиссия России в США поздравила с 105-летием ветерана ВОВ Розенберга

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Розенберг отметил 105-летний юбилей в США. С праздником его поздравили российские дипломаты, об этом сообщила пресс-служба генерального консульства в телеграм-канале .

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