Впервые в истории: адаптивный гонщик взял серебро в моторалли Кубка России

Впервые в истории: адаптивный гонщик взял серебро в моторалли Кубка РоссииBN RacingС 3 по 6 сентября в Ставрополе прошёл этап Кубка России по кросс-кантри ралли Alpha Race.
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