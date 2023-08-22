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Олег Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Прошло всего пять туров, вся борьба впереди»

Олег Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Прошло всего пять туров, вся борьба впереди»

«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне! Прошло всего пять туров, вся борьба еще впереди.

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