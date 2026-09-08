Политолог Маркелов назвал тактикой удава давление Трампа на Зеленского

Гремящие на Украине коррупционные скандалы с преступной группой в офисе генерального прокурора и статьей в газете The New York Times о растратах и хищениях на оборонных контрактах станут козырем в руках президента США Дональда Трампа, которые он использует против украинского лидера Владимира Зеленского.