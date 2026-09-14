Подмосковные фермеры получили 1,8 тысячи га сельхозземель без торгов с января

С начала 2026 года подмосковные фермеры получили в аренду без торгов 1882 гектара сельскохозяйственных угодий.
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