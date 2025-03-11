США продолжают снабжать Украину разведданными: обманный ход Европы

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. С момента скандала, который устроил Владимир Зеленский в Белом доме, и остановки военной помощи США западные СМИ пестрят заголовками о полном прекращении передачи Киеву американских разведданных.
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