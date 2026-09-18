Памфилова предупредила о рассылке фейковых писем чиновникам от ее имени

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии рассказала, что неизвестные рассылают главам регионов, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений фейковые письма от ее имени.
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