Urban Automotive превратила Land Rover Defender в «хардкорный» внедорожник

Британский внедорожник Land Rover Defender в удлиненной версии 130 дебютировал в середине 2022 года и получил простой «кроссоверный» дизайн, который со временем сильно примелькался на общественных дорогах.
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