Путин извинился перед президентом Азербайджана за крушение самолета

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принес извинения за трагический инцидент в воздушном пространстве России, выразив глубокие соболезнования семьям погибших.
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