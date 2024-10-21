Boeing продал французской Thales подрядчика разведки США

Компания Boeing объявила сегодня, 20 октября, об успешном закрытии сделки, в рамках которой она продала свой небольшой сегмент по производству военных наблюдательных устройств — Digital Receiver Technology — французской компании Thales, специализирующейся на оборонных технологиях.
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