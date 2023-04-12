Военное обозрение

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Западная пресса: 11 из 12 бригад ВСУ испытывают проблемы, не позволяющие начать контрнаступление

Западная пресса: 11 из 12 бригад ВСУ испытывают проблемы, не позволяющие начать контрнаступление

Практически все новые бригады ВСУ, сформированные для анонсированного контрнаступления на освобожденные Россией территории, испытывают многочисленные проблемы, не позволяющие начать наступательные действия.

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