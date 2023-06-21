Дефицит в 643 млн рублей формируется в бюджете Владивостока

Администрация столицы ДФО внесла в Думу новый проект бюджета на 2023 год. В документе обозначен уровень доходов — 27,35 млрд рублей, который бьет рекорды так же, как и уровень расходов — 27,99 млрд, сообщает ИА PrimaMedia.