Дефицит в 643 млн рублей формируется в бюджете Владивостока

Администрация столицы ДФО внесла в Думу новый проект бюджета на 2023 год. В документе обозначен уровень доходов — 27,35 млрд рублей, который бьет рекорды так же, как и уровень расходов — 27,99 млрд, сообщает ИА PrimaMedia.
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