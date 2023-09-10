Мужу стало скучно и он предложил родить еще ребенка, как будто это он будет им заниматься

Майя Maja

У моей сотрудницы была подобная ситуация. Было это уже 10 лет назад. Тоже муж уговаривал, уговаривал, она согласилась... Не прошло и пол-года после рождения ребенка он завел себе продавщицу из соседнего магазина(( И...ушел к ней! Вот такую подлянку через 17 лет совместной жизни устроил. Это была такая трагедия, что сотрудницу чуть в психушку не уложили. Такой срыв у нее был. Еле "всем миром" вытащили из депрессии. Да...жизнь пройти не поле перейти((