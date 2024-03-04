Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский может быть эвакуирован из Киева, так как фронт рухнул

Бывший работник Пентагона Стивен Брайен, написал статью для издания Asia Times и заявил о том, что ввиду крайне тяжелого положения украинской армии в зоне СВО, Владимира Зеленского могут срочно вывезти с Банковой и спрятать подальше с глаз.
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