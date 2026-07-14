Страна и люди
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Страна и люди

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Девочка из Константиновки вспомнила, как ВСУ чуть не убили ее дроном

Девочка из Константиновки вспомнила, как ВСУ чуть не убили ее дроном

Спасенная бойцами ВС РФ десятилетняя девочка из Константиновки в беседе со «Звездой» рассказала, как она чуть не попала под мину, сброшенную с украинского беспилотника «Баба Яга».

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