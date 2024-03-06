Юристы бизнес-омбудсмена Татарстана помогли двум владельцам торговых помещений согласовать схему заезда на парковку

К Уполномоченному при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву обратились два владельца торговых помещений из Набережных Челнов с просьбой помочь сохранить заезд с проезжей части на парковочные места у магазинов.