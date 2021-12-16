Смелые проекты: Путин посетил выставку «Конструкторского бюро АСИ»

О наукоградах, образовательных программах, научных, медицинских достижениях и о том, как это связано с цифровыми технологиями, рассказали Владимиру Путину на выставке «Конструкторского бюро Агентства стратегических инициатив», передает «МИР 24».
О наукоградах, образовательных программах, научных, медицинских достижениях и о том, как это связано с цифровыми технологиями, рассказали Владимиру Путину на выставке «Конструкторского бюро Агентства стратегических инициатив», передает «МИР 24».
Свежие комментарии