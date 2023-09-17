А давайте всё таки порассуждаем, шо на самом деле нужно Императору и Вану Чосона друг от друга?

VG

Vasily Golov

Великобритания входила своими воинским контингентом в коалиционные силы,созданные 50 государствами и НАТО в их числе.Они разрушали Югославию,Афганистан,Ирак,Сирию,Ливию.Это чистая агрессия и тирания мирного населения других государств.Отбирая часть бюджета на эти цели. Никто не посмел осудить все 50 государств за агрессию и тиранию. Тут и храбрость появляется и беспредел в действиях.