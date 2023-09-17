Страна и люди

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А давайте всё таки порассуждаем, шо на самом деле нужно Императору и Вану Чосона друг от друга?

А давайте всё таки порассуждаем, шо на самом деле нужно Императору и Вану Чосона друг от друга?

«Законченные тираны с глазу на глаз», «Кровные братья», «Лучшие друзья»: Британская пресса ничего кроме ругательств про встречу Путина и Ким Чен Ына для обложек не придумала, остальные европейские СМИ констатируют, что эта встреча принесет Западу много проблем.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Великобритания входила своими воинским контингентом в коалиционные силы,созданные 50 государствами и НАТО в  их числе.Они разрушали Югославию,Афганистан,Ирак,Сирию,Ливию.Это чистая агрессия и тирания мирного населения других государств.Отбирая часть бюджета на эти цели. Никто не посмел осудить все 50 государств за агрессию и тиранию. Тут и храбрость появляется и беспредел в действиях.
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