МЧС: Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа

Управление МЧС России по республике Коми поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, что в Сыктывкаре пожар, начавшийся в жилом помещении на пятом этаже многоквартирного дома, распространился на четыре этажа.
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