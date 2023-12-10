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МЧС: Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа

МЧС: Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа

Управление МЧС России по республике Коми поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, что в Сыктывкаре пожар, начавшийся в жилом помещении на пятом этаже многоквартирного дома, распространился на четыре этажа.

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