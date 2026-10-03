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«Инсайдер»: в Харькове произошла перестрелка между украинскими военными

«Инсайдер»: в Харькове произошла перестрелка между украинскими военными

Между военными ВСУ в Харькове произошла перестрелка. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер». Как отмечается, перестрелка произошла ночью между боевиками 3-й Отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

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