«Инсайдер»: в Харькове произошла перестрелка между украинскими военными

Между военными ВСУ в Харькове произошла перестрелка. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер». Как отмечается, перестрелка произошла ночью между боевиками 3-й Отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».