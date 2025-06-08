Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 182 подписчика

Россия затеяла большую игру. Хитрый маневр Лаврова свел на нет потуги США оставить БРИКС без Индии

Россия затеяла большую игру. Хитрый маневр Лаврова свел на нет потуги США оставить БРИКС без Индии

Россия необычно ответила на попытки США вынудить Индию покинуть БРИКС и затеяла большую игру, сообщило китайское издание Baijiahao.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх