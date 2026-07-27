Nieuwsblad: в июне в Бельгии из-за жары умерло рекордное число людей

В июне в Бельгии из-за экстремальной жары умерло рекордное число людей, сообщает Nieuwsblad. По информации газеты, уровень избыточной смертности в Бельгии составил 48%, что является самым высоким показателем для Европы.
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