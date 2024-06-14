Спокойное настроение в трендах политповестки

Проведение Петербургского международного экономического форума стало вторым событием после СВО, на которое обратили внимание россияне на прошлой неделе, свидетельствуют результаты еженедельного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 7 по 9 июня.
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