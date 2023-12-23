Прокуратура Севастополя выявила нарушения в деятельности государственных ветеринарных лабораторий

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Россельхознадзора проверила исполнение требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии на рынках города.
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