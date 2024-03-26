Бойтесь данайцев дары приносящих

Виктор Анисимов Виктор Анисимов Хохлы в своей неуёмной жажде халявы забыли, а скорее всего проигнорировали, хорошую русскую пословицу гласящую - "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и позарившись на западные подачки с восторгом и дебильными скачками продали свою страну американцам за пару килограмм печенек, преподнесёнными хохлам "данайцами" в лице Виктории Нуланд.