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Нижегородская правда

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ЛОР-врач Лямкина объяснила, почему летом часто идёт кровь из носа

Летняя жара, сухой воздух и кондиционеры часто становятся причиной носовых кровотечений. Врач-отоларинголог Наталья Лямкина объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему это происходит, как правильно остановить кровь и когда необходимо обратиться к врачу.

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