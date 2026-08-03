ЛОР-врач Лямкина объяснила, почему летом часто идёт кровь из носа

Летняя жара, сухой воздух и кондиционеры часто становятся причиной носовых кровотечений. Врач-отоларинголог Наталья Лямкина объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему это происходит, как правильно остановить кровь и когда необходимо обратиться к врачу.