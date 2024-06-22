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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джанлуиджи Буффон: «Испания не давала нам дышать, владея мячом по две минуты подряд. Хорошо, что Италия проиграла всего 0:1»

Джанлуиджи Буффон: «Испания не давала нам дышать, владея мячом по две минуты подряд. Хорошо, что Италия проиграла всего 0:1»

Матч второго тура группового этапа Евро-2024 завершился победой испанцев со счетом 1:0. «Нужно отдать должное Испании.

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