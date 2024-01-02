Трофим потратился: Бородина показала дорогой подарок от бойфренда

Ведущая распаковала презент на камеру. Ксения Бородина с дочками Социальные сетиКсения Бородина отметила начало 2024 года в окружении самых важных людей в её жизни: членов семьи, друзей и бойфренда Трофима Симищенко.
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