Гари Невилл: «Игра «Арсенала» в защите была совершенно уникальна. Никогда не видел, чтобы «Ман Сити» было так сложно в последней трети поля»

Вчера команды встречались в матче 30-го тура АПЛ, играла закончилась ничейным результатом (0:0). «У всех есть план перед игрой, но, когда вы приезжаете к «Манчестер Сити», в конечном итоге вы понимаете, что вам придется защищаться.
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