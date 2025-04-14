Звезда «Comedy club» дебютирует в театре

Сергей Гореликов, Михаил Башкатов и Григорий Сиятвинда представляют комедию «Римские рогоносцы». Сцена из спектакля "Римские рогоносцы" Предоставлено организаторами (Вера Юрокина)В премьере комедии положений «Римские рогоносцы» (возрастное ограничение 18+) автор инсценировки и режиссер Альберт Хасиев развивает вечный анекдотический сюжет о муже, «который неожиданно возвращается из командировки и застает свою жену с любовником» в совершенно непредсказуемом ключе.
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