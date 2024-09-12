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  • Елена Смирнова
    Не верю, что он был не в курсе…Приветствие Путин...
  • Вова Рябов
    В ответ тоже запустить .так же ответить мы не при чемФинляндия отрицае...
  • Владимир Морж
    Конечно, Финляндия ни при чём. Ведь всё решает Вашингтон.Финляндия отрицае...

Депутат Ивлев назвал украинский спецназ "фашиствующими пиратами"

Депутат Ивлев назвал украинский спецназ "фашиствующими пиратами"

Депутат Госдумы Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить буровую установку, расположенную в Чёрном море.

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