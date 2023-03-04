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Саперы ВДВ РФ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва ДРГ

Саперы ВДВ РФ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва ДРГ

Размещённые на территории Луганской Народной Республики сапёрные подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации, действуя под прикрытием разведчиков, создают минные заграждения на флангах ради того, чтобы предотвратить прорыв ДРГ врага.

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