Известия/Павел Бедняков Жительница Краснодара обратилась в полицию с заявлением, что ее изнасиловал попутчик в купе поезда сообщением Москва – Сухум.
Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Да на изнасилование это мало похоже.
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3 час.
Juri дедов
В поезде, и она или дочь не могли закричать или постучать в стену? Там же стены как из бумаги, всё хорошо слышно. А здесь: насиловали... и никто не услышал. НЕ ВЕРЮ!!!
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30 мин.
ВД
Вовладар Даров
Не правдоподобно!)))
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27 мин.
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