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ЦАХАЛ: военные получали сигналы об атаке, но точных данных от разведки не было

ЦАХАЛ: военные получали сигналы об атаке, но точных данных от разведки не было

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что военнослужащие получали сигналы о возможной атаке палестинского движения ХАМАС 7 октября, однако точных данных от разведки не было, передает газета Times of Israel.

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