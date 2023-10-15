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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард: «Яннис каждый день приходит и делает свою работу. Я такой же, просто не распространяюсь об этом. Успокаивает, что парни, от которых зависит игра команды, занимаются делом»

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард объяснил, почему считает 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо идеальным партнером по команде, а также высоко оценил трудовую этику игроков коллектива из Висконсина.

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