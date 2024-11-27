В Турции назвали срок начала переговоров Трампа по Украине

СК

Сергей Ковалев

что-то подсказывает, что не "вопрос Украины является одним из приоритетных" для кукловодов, а состояние отношений с Европой. тут, ведь, в чем дело! - "сделать Америку снова великой" в ночь с четверга на пятницу явно никак. иными словами, нажать на акселератор можно, но махина имеет свою инерцию. что делать? - правильно! - тормозить окружающую действительность. унасекомление ЕС - один из вынужденных шагов и одна из граней выбранного маршрута в направлении Плана Б. если не можешь оторваться от пелатона, то суй насос в колесо догоняющего... отчасти поэтому и торгаш Трамп. его задача - втащить пиндостан в какую-то самодостаточность. ясен пень, - всё самим не получится, поэтому окружение надо поставить на колени и заставить исполнять етку-еньку... не всё красиво получается, - есть Россия, которая и устроила весь этот "бардак" для кукловодов, есть "фабрика мiра" Китай, который сами же своими руками и вырастили в расчете на будущее... сегодня сложный выбор, - из нескольких бед наименьшее. отсюда, вероятно, отношение к Европе не на первых строках, главное - ослабить Россию и по-возможности нагадить в её отношениях с ближайшими соседями и коллегами по БРИКС+. игра не деЦЦкая. но англосаксы в этих вопросах, как рыба в воде. столетия тренировок с часто даже позитивных для них результатов... "игра" вдолгую. но проблема кукловодов в том, что был запущен механизм слива предыдущей системы глобального управления с само-собой сливом видимой всеми пирамиды бумажных денег и устранения гегемона, как ЦУПа. и это тоже вопрос инерции. и вот в этой растяжке находится гегемон. унасекомление вассалов должно бы быть контролируемое, их нельзя засаживать в плинтус, иначе кто ништяки понесет наверх? и вот тут терпение верховного, дающего всей ситуации время перебродить. а уж чем они там "бродить" будут, это их вопрос.