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В Турции назвали срок начала переговоров Трампа по Украине

В Турции назвали срок начала переговоров Трампа по Украине

Турецкий аналитик Умит Назми Хазыр допустил, что избранный президент США Дональд Трамп инициирует переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
что-то подсказывает, что не &quot;вопрос Украины является одним из приоритетных&quot; для кукловодов, а состояние отношений с Европой. тут, ведь, в чем дело! - &quot;сделать Америку снова великой&quot; в ночь с четверга на пятницу явно никак. иными словами, нажать на акселератор можно, но махина имеет свою инерцию. что делать? - правильно! - тормозить окружающую действительность. унасекомление ЕС - один из вынужденных шагов и одна из граней выбранного маршрута в направлении Плана Б. если не можешь оторваться от пелатона, то суй насос в колесо догоняющего... отчасти поэтому и торгаш Трамп. его задача - втащить пиндостан в какую-то самодостаточность. ясен пень, - всё самим не получится, поэтому окружение надо поставить на колени и заставить исполнять етку-еньку... не всё красиво получается, - есть Россия, которая и устроила весь этот &quot;бардак&quot; для кукловодов, есть &quot;фабрика мiра&quot; Китай, который сами же своими руками и вырастили в расчете на будущее... сегодня сложный выбор, - из нескольких бед наименьшее. отсюда, вероятно, отношение к Европе не на первых строках, главное - ослабить Россию и по-возможности нагадить в её отношениях с ближайшими соседями и коллегами по БРИКС+. игра не деЦЦкая. но англосаксы в этих вопросах, как рыба в воде. столетия тренировок с часто даже позитивных для них результатов... &quot;игра&quot; вдолгую. но проблема кукловодов в том, что был запущен механизм слива предыдущей системы глобального управления с само-собой сливом видимой всеми пирамиды бумажных денег и устранения гегемона, как ЦУПа. и это тоже вопрос инерции. и вот в этой растяжке находится гегемон. унасекомление вассалов должно бы быть контролируемое, их нельзя засаживать в плинтус, иначе кто ништяки понесет наверх? и вот тут терпение верховного, дающего всей ситуации время перебродить. а уж чем они там &quot;бродить&quot; будут, это их вопрос.
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