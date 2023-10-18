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Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов

Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.Вслед за этим произошёл повторный удар - по разбирающим завалы спасателям.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, Израиль в свем репертуаре
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8 час.
саша дмитренко
как и  муслимские  террористы
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8 час.
саша дмитренко
вопрос!  как бы  ответила  россия  на  5000 ракет  запущенных  укропами  и  упавших  на  наши  города?
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8 час.

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