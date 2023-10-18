Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.Вслед за этим произошёл повторный удар - по разбирающим завалы спасателям.
Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, Израиль в свем репертуаре
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8 час.
саша дмитренко
как и муслимские террористы
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8 час.
саша дмитренко
вопрос! как бы ответила россия на 5000 ракет запущенных укропами и упавших на наши города?
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8 час.
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