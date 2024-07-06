МЧС: Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой МЧС России направило дополнительные силы на тушение пожара под Алуштой в Республике Крым, где огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив.
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