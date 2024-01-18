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Украинский боксёр объяснил, почему экс-тренер Усика отправился в лагерь Дюбуа перед боем

Украинский боксёр объяснил, почему экс-тренер Усика отправился в лагерь Дюбуа перед боем

Украинский проспект супертяжёлого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) дал комментарий по поводу решения бывшего тренера чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика Джеймса Али Башира заниматься подготовкой британца Даниэля Дюбуа в преддверии их поединка.

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