Проворов сделал передачу в матче с «Калгари». У него 0+3 в 4 играх

Защитник «Коламбуса» набрал 3-е (0+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 4 игры. Сегодня за 24:59 – лучший показатель среди полевых игроков «Коламбуса» (2:58 – в большинстве, 2:07 – в меньшинстве) – у Проворова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».