На Свердловской набережной в массовом ДТП с такси и байком пострадали семеро

Ночью на Свердловской набережной после массового ДТП в больниц забрали сразу несколько человек. Кадры с места аварии очевидец опубликовал в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
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