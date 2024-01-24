США испугались указа Путина

Юрий анин

Они заменили законы на правила. А суть этой замены в том, что эти правила определяет тот кто сильнее. Так вот, совсем не далек тот час, когда правила создавать будет уже Россия, и в США это понимают, и естественно, очень боятся. Главное доказательство в другом. Сама сделка была в 1857 году. При этом штатом США Аляска стала лишь в 1959 году. Возникает резонный вопрос. Если была продажа, то зачем нужно было ждать 102 года, чтобы объявить Аляску штатом США. Вы можете представить себе ситуацию, что вы купили участок, но не оформляете на себя его целых сто лет. Единственный правильный ответ на этот вопрос, заключается в том, что такое возможно лишь в случае если у вас нет права собственности, а лишь договор аренды. Более того есть документы подтверждающие, что к концу 50-х годов прошлого века США серьезно готовились к переговорам с СССР, о продлении аренды. Но тогдашний Генеральный секретарь Хрущев не стал заниматься этим вопросом и фактически подарил Аляску американцам. Видимо у Путина историческая миссия, возвращать то, что разбазарил Хрущев. И тут стоит обратить внимание на тенденцию. Началось с полуострова, потом несколько областей, и закончиться похоже целым штатом. Тенденция однако , как говорил чукча в известном анекдоте.