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В Новосибирске защита осуждённого за взрыв газа на Линейной обжаловала приговор

В Новосибирске защита осуждённого за взрыв газа на Линейной обжаловала приговор

Адвокат Евгения Кавуна заявил о нарушении норм УК при вынесении решения суда.Защита признанного виновным после взрыва газа в доме на улице Линейной и приговорённого к 10 годам и 3 месяцам колонии Евгения Кавуна обжаловала приговор.

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