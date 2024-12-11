В Новосибирске защита осуждённого за взрыв газа на Линейной обжаловала приговор

Адвокат Евгения Кавуна заявил о нарушении норм УК при вынесении решения суда.Защита признанного виновным после взрыва газа в доме на улице Линейной и приговорённого к 10 годам и 3 месяцам колонии Евгения Кавуна обжаловала приговор.