Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Жена-домохозяйка потратила 950$ на продукты, и началась семейная драма

Жена-домохозяйка потратила 950$ на продукты, и началась семейная драма

Семейная жизнь имеет свои взлеты и падения, время от времени ссоры случаются. Обычно искренние извинения и объятия могут все исправить, но иногда разногласия ранят настолько глубоко, что хочется стать немного мелочным.

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