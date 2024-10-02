Жена-домохозяйка потратила 950$ на продукты, и началась семейная драма

Семейная жизнь имеет свои взлеты и падения, время от времени ссоры случаются. Обычно искренние извинения и объятия могут все исправить, но иногда разногласия ранят настолько глубоко, что хочется стать немного мелочным.
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