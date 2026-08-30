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Татар-информ

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«Эрьзя» в Саранске, «Нос» в Самаре: куда в ПФО поехать за балетом и оперой?

«Эрьзя» в Саранске, «Нос» в Самаре: куда в ПФО поехать за балетом и оперой?

В преддверии старта очередных сезонов в оперных театрах, действующих в десяти регионах Поволжья, «Татар-информ» представляет выборку самого интересного из их афиш.

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