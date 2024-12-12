Кузница кадров для страны. Что за успешную школу искусств отремонтировали на Алтае?

На реконструкцию ДШИ в Троицком направили около 40 миллионов рублей ДШИ в селе Троицкое / Фото: правительство Алтайского края 5 декабря в алтайском селе Троицкое после реконструкции открылась детская школа искусств – одна из самых современных в регионе.
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